Beşinci Kattan Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Beşinci kattan düşen işçi ağır yaralandı
KONYA - Konya
'nın Kulu
ilçesinde bir inşaatın 5'inci katından düşerek ağır yaralanan Suriye
uyruklu bir işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay, saat 09.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
Ankara-Konya karayolu üzerinde bulunan inşaata meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı inşaatın 5'inci katında duvar işçisi olarak çalışan Suriye uyruklu Raıd B. dengesini kaybederek zemine düştü. İnşaatta bulunan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zemin kata düşerek ağır yaralanan Raıd B., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunda kırıklar oluşan ve hayati tehlikesi bulunan Raıd B., Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya,Suriye,Kulu,İşçi
09 Aralık 2018 Pazar 13:59