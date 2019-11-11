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Beşir Derneği, Develi'deki Fidan Dikim Etkinliği'ne Katıldı

Beşir Derneği İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Türkiye Kapsamında ki "önce fidan, sonra nefes" kampanyasına Develi'de katıldı.

11.11.2019 13:23 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:28Beşir Derneği, Develi'deki Fidan Dikim Etkinliği'ne Katıldı
Beşir Derneği İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Kapsamında ki "önce fidan, sonra nefes" kampanyasına 'de katıldı. Saat 11: 11 de Develi Bayrak Tepe de binlerce kişi ile aynı anda Beşir Derneği'de fidan dikti.

Fidan dikimine Beşir Derneği İç Anadolu Bölge Müdürü Ertuğrul Baygın, Beşir Derneği Develi İlçe Temsilcisi Mahmut Kılınç ve Beşir Gönüllüleri katıldı. Beşir Derneği İç Anadolu Bölge Müdürü Ertuğrul Baygın "Beşir Derneği olarak biz tüm Türkiye'ye 81 İl ve İlçelerimizde ki programlara katılıyoruz, bizde iç Anadolu Bölge Müdürlüğü olarak Develideyiz. Develi'de yapılan bu çalışmalar gerçekten çok güzel herkese teşekkür ediyorum Allah razı olsun" dedi. - KAYSERİ

İç Anadolu, Türkiye, Develi, Güncel

Kaynak: İHA

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