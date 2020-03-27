Beşir Derneği Gıda desteğine durmak sizin devam ediyor

Özellikle Sağlık Bakanlığımızın kamuoyuna duyurmak için tüm vatandaşlara evde kal çağrısı yapılmış iken, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun salgın hastalığa karşı mücadelede bağlantının gerekeceği güçlü olması gerekir dair tavsiyelerine yönelik çalışma başlatan Beşir Derneği de her ay düzenli olarak yardım paketi götürdüğü ihtiyaç sahibi ailelerin gıda paketlerinin nedeni zenginleştirdi. Tüm ülke geneline yayılan temsilcilik ağı ile yapılan sosyal araştırmalar sonucu ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere gönderir. Beşir Derneği'nin tüm önlemleri ek olarak el temizleme jeli, maske ve ıslak mendilden oluşan hijyen ambalajlarını içerir.

Fatih Sarıyar , "Öncelikle herkesi devletimizin belirlediği önlemleri almaya davet ediyorum. İnşallah kısa sürede çıkacağız. şeklinde konuşmasına başladı.

Sarıyar, "Devletimiz için tedbirler ile tüm vatandaşlarımızın halk sağlığında koruma anlamında ciddi çalışmalar yapmıştır. Gerek birlikte ihtiyaç sahibi hayatelerin de hayatlarına bakın. Bu kapsamda biz de Beşir Derneği olarak gerek ihtiyaç sahibi aileler 60 yaş üstü ve kronik rahatsızlık vatandaşlarımız için çalışmalarımıza başladık. Hepimizin bildiği gibi Koronavirüs değerlendirme alınacak önlemlerden en önemlilerinden düzenli beslenme yolu ile bağışıklığın güçlendirilmesi. Bu kapsamda İhtiyaç sahiplerinin gıda gereksinimleri bizim için çok önemli. Bu minvalde her ay periyodik olarak dağıtımını gerçekleştirdiğimiz gıda paketlerinin bulunduğu zenginleştirdik. Ayrıca gıda paketlerine ek olarak el temizleme jeli, maske ve ıslak mendilden oluşan hijyen paketlerinin dağıtımlarına başladık. " ifadelerini kullandı.

Fatih Sarıyar, "Bu zorlanmıştır herkesi birlik ve beraberliğimizin altında kenetlenmeye, hastalığa yakalanan kardeşlerimize bol bol dua etmeye, ihtiyaç sahiplerini ve büyüklerimizi unutmamaya davet ediyoruz." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Çerkezköy'den Muş'a, Samsun'dan İzmir'e kadar Türkiye'de bulunan 10 lojistik deposu içeren gıda paketlerini hazırlayıp ihtiyaç sahipleriniz gönderen Beşir Derneği periyodik olarak yapılan toplantı yardım dağıtımlarına büyük bir özveri ile devam ediyor. Binlerce gönüllüsü ile ülkemizin 4 bir yanını adım adım

Kaynak: Bültenler