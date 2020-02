Beşir Derneği İdlib'e üç tır insani yardım malzemesi gönderdi

Beşir Derneği, İdlib kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine 3 tır insani yardım malzemesi gönderdi.Beşir Derneği Ümraniye Temsilciliği, ilçedeki sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumların organizasyonuyla toplanan 3 tır insani yardım malzemesi, Topağacı Mahallesi'nde düzenlenen uğurlama töreniyle İdlib'e hareket etti.Törende konuşan Beşir Derneği Ümraniye Temsilcisi Erdinç Duman, yardım kampanyasına her kesimin destek verdiğini söyledi.Suriyelilerin yaralarına bir nebze de olsa merhem olabilmek için yardım çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Duman, "Tırda un ve yardım kumanyası var. Yardımlar İdlib'deki sivillere ulaştırılacak." dedi.Diğer sivil toplum kuruluşlarıyla yardım toplamada seferberlik ilan ettiklerini anlatan Duman, "İlçemizde her kesimden vatandaşımız yardımlarını eksik etmedi. Biz Türk milleti olarak, sadece kendimiz için yaşamıyoruz, mazlumun olduğu her yere el uzatıyoruz. Bu yardımların içerisinde çocuklarımızın harçlıklarından, teyzelerimizin kefen parasına hepsinin olduğunu biliyorum. Allah mahcup etmesin." diye konuştu.Uğurlama törenine, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, Beşir Derneği Anadolu Yakası Bölge Müdürü Hüsamettin Taşdemir, Beşir Derneği gönüllüleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.