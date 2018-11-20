Beşir Derneği Kış Yardımlarına Hız Verdi

Zorlu geçen kış şartlarında mont, bot, erzak, yakacak, soba, battaniye gibi ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıran dernek, kış günlerinin kolayca atlatılmasına katkı sağlıyor

Türkiye genelindeki 12 lojistik deposu, yaklaşık 250 temsilciliği ve binlerce gönüllüsüyle Beşir Derneği, ekonomik olarak zor şartlar altında yaşayan binlerce aileye kışlık gıda yardımında bulunuyor. Dernek, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla uzun raf ömrüne sahip ürünlerden oluşan kumanya paketleriyle soğuk kış şartlarında ihtiyaç sahiplerinin elinden tutuyor. Yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere, yaşlı ve kimsesizlere, yardıma muhtaç gönüllere giyim yardımlarıyla destek olan Beşir Derneği, bir kişinin baştan ayağa soğuktan korunmasını sağlayacak, ambalajı hiç açılmamış kışlık kıyafet yardımlarında bulunuyor.

Dağıtım değil yardım yapmak ilkesi ile yola çıkan Beşir Derneği, Türkiye'nin birçok noktasında kurduğu 250 temsilcilik, 12 lojistik deposu ve 33 paylaşım noktası ile yurdun her köşesine ulaşabilen STK'lardan biri. Kış mevsiminin çetin şartlarına ve savaş bölgelerinin tehlikelerine göğüs geren dernek, yağmur, çamur demeden yardımlarına devam ediyor. Gıdadan giyime, yakacaktan sağlığa kadar pek çok alanda insani yardım faaliyetleri gerçekleştiren Beşir Derneği, yardımlarının büyük kısmını Türkiye'de gerçekleştiriyor. Kurulan lojistik depoları sayesinde ulaşımı zor bölgelere giden yardımların duraksamadığına dikkat çeken dernek yetkilileri, ihtiyaç sahiplerine ulaşması gereken yardımların kesintisiz ve en ekonomik şekliyle ulaştırılmasının en önemli görevleri olduğunun altını çiziyor.

Beşir Derneği, Siirt'ten Sakarya'ya, Ağrı'dan Muş'a, Erciş'ten Erzurum'a, İstanbul'dan Cerablus'a hayata geçirdiği nitelikli yardım modeliyle ihtiyaç sahibi ailelerin siparişleri doğrultusunda yardım paketleri hazırlıyor ve bu paketleri gönüllüleri aracılığıyla ailelerin evlerine kadar ulaştırıyor. Alanında ilk olan birçok yardım projesini hayata geçiren Beşir Derneği, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan kırka yakın paylaşım noktasından yaptığı yardımlarla ise ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor, alışveriş yapabilmenin mutluluğuna vesile oluyor.