13 Kasım 2018, 10:22
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Beşir Derneği'nden Endonezyalı Depremzedelere Yardım Eli

Beşir Derneği

Beşir Derneği, Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından afetzedelere günde iki öğün sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Beşir Derneği, Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından afetzedelere günde iki öğün sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Dernekten yapılan açıklamada, Sulawesi Adası'nda meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve onun tetiklediği tsunami sonrasında insani yardım ve arama kurtarma ihtiyacına karşı kampanya başlatıldığı ve dernek üyelerinin toplanan bağışlarla bölgeye gittiği belirtildi.

Cakarta'daki Türkiye Büyükelçiliğini ziyaret eden üyelerin, Büyükelçilik Maslahatgüzarı Burak Karacan ile bir araya geldiği ve afet bölgesindeki son durum ve afetzedelerin en çok ihtiyaç duyduğu acil temel ihtiyaçlar konusunda kapsamlı bilgi aldığı bildirildi.

Açıklamada, ziyaretin ardından yardım faaliyetlerine başlanarak Kızılay ve AFAD'ın kurduğu çadırlarda yaşayan Endonezyalılara ve depremden en fazla etkilenen köylerden biri olan Palu'da yaşayan afetzedelere günde iki öğün sıcak yemek ulaştırıldığı vurgulandı. Sulavesi Adası
13 Kasım 2018 Salı 10:22