Beşir Derneği'nden Endonezyalı Depremzedelere Yardım Eli

Beşir Derneği, Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından afetzedelere günde iki öğün sıcak yemek ikramında bulunuyor.
Dernekten yapılan açıklamada, Sulawesi Adası
'nda meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve onun tetiklediği tsunami sonrasında insani yardım ve arama kurtarma ihtiyacına karşı kampanya başlatıldığı ve dernek üyelerinin toplanan bağışlarla bölgeye gittiği belirtildi. Cakarta
'daki Türkiye
Büyükelçiliğini ziyaret eden üyelerin, Büyükelçilik
Maslahatgüzarı Burak Karacan ile bir araya geldiği ve afet bölgesindeki son durum ve afetzedelerin en çok ihtiyaç duyduğu acil temel ihtiyaçlar konusunda kapsamlı bilgi aldığı bildirildi.
Açıklamada, ziyaretin ardından yardım faaliyetlerine başlanarak Kızılay
ve AFAD
'ın kurduğu çadırlarda yaşayan Endonezyalılara ve depremden en fazla etkilenen köylerden biri olan Palu
'da yaşayan afetzedelere günde iki öğün sıcak yemek ulaştırıldığı vurgulandı.
Sulavesi Adası