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Beşir Derneği'nden İdlib'e 25 ton un yardımı

Beşir Derneği Beykoz Temsilciliği, bir ay içerisinde bağış yoluyla toplanan 25 ton unu Suriye'nin İdlib bölgesine gönderdi.

03.02.2020 21:40 | Son Güncelleme: 03.02.2020 21:41
Beşir Derneği Temsilciliği, bir ay içerisinde bağış yoluyla toplanan 25 ton unu 'nin bölgesine gönderdi.
Unu taşıyan tırın bölgeye gönderilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.
Beşir Derneği Beykoz Temsilcisi Cengiz Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı Beykoz Semerkand Vakfı Beykoz Şube Başkanı Murat Özgül'e teşekkür ederek, "Destekte bulunan tüm iş insanlarımıza, hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Gönderilen unla Cerablus'ta bulunan fırınlarda ekmek üretilecek ve daha sonra İdlib'deki kardeşlerimize ulaştırılacak" diye konuştu.
Beşir Derneği Beykoz Şubesince yine İdlib bölgesine 7 çadır ve yaşam malzemelerinin gönderildiğini hatırlatan Yılmaz, İdlib'de bin 500 kişilik yaşam alanı inşa ettiklerini söyledi.
Konuşmanın ardından tır dualarla bölgeye uğurlandı.
Beşir Derneği'nden İdlib'e 25 ton un yardımı

Suriye, Beykoz, İdlib, Güncel

Kaynak: AA


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