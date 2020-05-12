Beşir Derneği'nden kan bağışı kampanyasına destek

Elazığ'da, Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kan stoklarında meydana gelen azalma nedeniyle "kan ver can ver" sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek verdi.

12.05.2020 23:43 | Son Güncelleme: 12.05.2020 23:45
Elazığ'da, Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kan stoklarında meydana gelen azalma nedeniyle "kan ver can ver" sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek verdi.
Türk Kızılay Elazığ Şubesince Öğretmenevi önünde konuşlandırılan araca iftardan sonra gelen dernek üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ramazan nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılay için kan bağışında bulundu.
Derneğin Elazığ Temsilcisi Burhanettin Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm üyeler olarak kan bağışı kampanyasına destek verdiklerini söyledi.
Bu uygulamayı Türkiye genelinde uyguladıklarını aktaran Aslan, "Acil durumlarda biz her zaman her koşulda ülkemizin milli ve manevi değerleriyle alakalı her konuda yanındayız. Her konuda canımız ile beraber bu vatana hizmet etmeye gayret ediyoruz ve edeceğiz." dedi.
Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya da kan bağışı çağrılarına büyük bir desteğin geldiğini, Elazığ'da her gün iftardan sonra kan aracımızda büyük bir yoğunluk oluştuğunu belirtti.
Kızılkaya, "Kamu ve sivil toplum kuruluşlarımız her gece gelip destek veriyor. Bu kan bağışlarının devam etmesini istiyoruz. Bağışın her türlüsü elbette kıymetlidir. Fakat kan bağışı direkt can kurtarmaya yönelik olduğu için çok daha kıymetlidir. Vatandaşlarımızı bu kıymetli bağıştan kendilerini alıkoymamalarını diliyoruz ve kan bağışına bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Beşir Derneği’nden kan bağışı kampanyasına destek

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılay, Elazığ, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı’ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP’lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi Haber
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
Survivor 2020’de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti Haber
Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti
Düzce Valiliği, kuş gribiyle ilgili uyarı yayınladı: Kanatlı hayvanları risk ortadan kalkana kadar dışarı çıkarmayın Haber
Düzce Valiliği, kuş gribiyle ilgili uyarı yayınladı: Kanatlı hayvanları risk ortadan kalkana kadar dışarı çıkarmayın
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti Haber
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Rusya’da solunum cihazından çıkan yangında, 5 koronavirüs hastası öldü Haber
Rusya'da solunum cihazından çıkan yangında, 5 koronavirüs hastası öldü
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak’ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi Haber
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Haberler››Güncel››Beşir Derneği'nden kan bağışı kampanyasına destek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:56: Kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp cesetlerini buzdolabında saklamış - Haber 23:53: (Havadan Görüntülerle)KARTAL'DA YASAĞA RAĞMEN SAHİLE ÇIKANLARA CEZA UYGULANDI - Haber 23:53: Edremit'te, kamyonet otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı - Haber 23:52: Kırıkkale'de Bomba Gövde Üretim ve Dolum Tesisi için yer tahsisi yapıldı - Haber 23:50: Adıyaman'da kumar operasyonu: 4 gözaltı - Haber 23:40: Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti - Magazin 23:08: Düzce Valiliği, kuş gribiyle ilgili uyarı yayınladı: Kanatlı hayvanları risk ortadan kalkana kadar dışarı çıkarmayın - Haber 22:45: Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaş, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı - Haber 17:22: Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti - Ekonomi 12:33: Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler - Haber