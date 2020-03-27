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Beşir Derneği salgın sürecinde gıda yardımlarına devam ediyor

Beşir Derneği, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ve ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen paketi desteğini sürdürüyor.

27.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:36
Beşir Derneği salgın sürecinde gıda yardımlarına devam ediyor
Beşir Derneği, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ve ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen paketi desteğini sürdürüyor.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede bağışıklık sisteminin güçlü olmasının önemine dikkati çekilmesinin ardından dernek tarafından her ay düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine götürülen gıda paketlerinin içeriği zenginleştirildi.
"Sabırla yardımlaşarak birlikte başaracağız" sloganıyla salgın sürecinde hem vatandaşlara hem de ihtiyaç sahiplerine moral olmayı amaçlayan dernek, Türkiye 'deki 10 lojistik deposu aracılığıyla periyodik olarak gerçekleştirdiği yardım dağıtımlarına devam ediyor.
Dernek gıda paketine ek olarak, el temizleme jeli, maske ve ıslak mendilden oluşan hijyen paketlerini de ihtiyaç sahiplerine ve vatandaşlara ulaştırıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar, şunları ifade etti:
"Hepimizin bildiği gibi koronavirüs karşısında alınacak en önemli tedbirlerden birisi de düzenli beslenme ile bağışıklığın güçlendirilmesi. İhtiyaç sahiplerinin gıda gereksinimleri de bizim için çok önemli. Bu kapsamda, her ay periyodik olarak dağıtımını gerçekleştirdiğimiz gıda paketlerinin içeriğini zenginleştirdik. Ayrıca gıda paketlerine ek olarak el temizleme jeli, maske ve ıslak mendilden oluşan hijyen paketlerinin dağıtımlarına başladık. Bu zor dönemde herkesi birlik ve beraberliğimizin etrafında kenetlenmeye, hastalığa yakalanan kardeşlerimize bol bol dua etmeye, ihtiyaç sahiplerini ve büyüklerimizi unutmamaya davet ediyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Güncel

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