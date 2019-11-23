Haberler » Güncel » Beşir Derneği, Suriye'deki savaş bölgelerine 1 tır yardım gönderdi - Haber

Beşir Derneği, Suriye'deki savaş bölgelerine 1 tır yardım gönderdi

Türkiye'de sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği olarak faaliyet gösteren Beşir Derneği, Suriye'deki savaş bölgelerine 1 tır yardım malzemesi gönderdi.

23.11.2019 12:09 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:14Beşir Derneği, Suriye'deki savaş bölgelerine 1 tır yardım gönderdi
'de sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği olarak faaliyet gösteren Beşir Derneği, 'deki savaş bölgelerine 1 tır yardım malzemesi gönderdi.

2011 yılında Suriye'de gerçekleşen iç savaş sonrasında Türkiye, kamu kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile savaş mağdurlarının yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Beşir Derneği'de Kilis, Reyhanlı ve Cerablus'ta bulunan aşevleri ve ekmek fırınları ile haftanın her günü Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerindeki dağınık kamplarda yaşayan mazlumlara sıcak yemek ve ekmek ihtiyaçlarını sağlıyor.

Bu kapsamda Ekim ayı içerisinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekat Bölgelerine 1 adet insani yardım tırı gönderen Beşir Derneği, Kasım ayında da bölgeye insani yardım malzemesi göndermeye devam ediyor. Beşir Derneği, Nevşehir ve Kayseri'den hareket eden bir tır patates ve aşevi malzemesi uğurlama törenlerinin ardından, yapılan dualar ile yola çıktı. Yapılan uğurlama törenine katılım sağlayan Beşir Derneği İç Anadolu Bölge Müdürü Ertuğrul baygın," Bağışçılarımızın desteğiyle bugün bir kez daha Kayseri depomuzdan yardım tırı göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Suriyeli mazlumlara ensar olan bu necip milletimizin her bir ferdine teşekkürlerimi sunarım" şeklinde konuştu.

Yapılan uğurlama töreni katılımcıların duaları ile son buldu. - KAYSERİ

Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:58 Avcılar'da miras kavgası: 1 yaralı
13:58 Adana'da 3 gün önce evlenen çift, kuyumcudan dolandırıcılık iddiasıyla yakalandı
13:58 "Mutfakta Umut Var" projesinin eğitmenleri sertifikalarını aldı
13:58 Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan öğretmenlere yönelik şiddete tepki
13:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı
13:10 Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlanıyor
13:07 Bir türlü önüne geçilemiyor! İSPARK değnekçisinin rahatlığı pes dedirtti
12:23 Muharrem İnce'den "Erdoğan'la görüştü" iddialarına bir yanıt daha: Şerefsizce bir saldırıdır
12:13 Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor
11:42 Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 13:59:53