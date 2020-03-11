Beşir Derneği, Ümraniye'de İdlib fotoğrafları sergisi düzenledi
Beşir Derneği Ümraniye Temsilciliği gönüllüleri, İdlib'de yaşanan dramı anlatmak için "Birileri Hala Üşüyor" temalı fotoğraf sergisi düzenledi.
11.03.2020 19:48 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:54
Beşir Derneği Ümraniye Temsilciliği gönüllüleri, İdlib 'de yaşanan dramı anlatmak için "Birileri Hala Üşüyor" temalı fotoğraf sergisi düzenledi.
Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde gerçekleştirilen sergide, bölgede yaşanan insani krize dikkati çekilirken, bazı fotoğrafların üzerinde "Birileri Hala Üşüyor" notu düşüldü.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergide, İdlib'deki gıda ihtiyacına dair bilgiler de yer aldı.
Ümraniye Beşir Derneği Temsilcisi Erdinç Duman, bölgede çocukların açlıkla boğuştuğunu dile getirerek, "İdlib'de insanlar Türkiye'den büyük bir beklenti içerisinde. Bizlere, 'Lütfen ümmetin çocuklarını sahipsiz bırakmayın.' diyorlar. Onların bu umutlarını boşa çıkarmak bize yakışmaz." diye konuştu.
Sergi, ney dinletisi ile sona erdi.
Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde gerçekleştirilen sergide, bölgede yaşanan insani krize dikkati çekilirken, bazı fotoğrafların üzerinde "Birileri Hala Üşüyor" notu düşüldü.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergide, İdlib'deki gıda ihtiyacına dair bilgiler de yer aldı.
Ümraniye Beşir Derneği Temsilcisi Erdinç Duman, bölgede çocukların açlıkla boğuştuğunu dile getirerek, "İdlib'de insanlar Türkiye'den büyük bir beklenti içerisinde. Bizlere, 'Lütfen ümmetin çocuklarını sahipsiz bırakmayın.' diyorlar. Onların bu umutlarını boşa çıkarmak bize yakışmaz." diye konuştu.
Sergi, ney dinletisi ile sona erdi.
Kaynak: AA
Manşet
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