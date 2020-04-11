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Beşir Derneğinden 148 aileye yardım

Ümraniye Beşir Derneği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Kaymakamlık bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu ile 148 aileye yardım ulaştırdı.

11.04.2020 20:29 | Son Güncelleme: 11.04.2020 20:30
Ümraniye Beşir Derneği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Kaymakamlık bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu ile 148 aileye yardım ulaştırdı.
Dernek, Kaymakamlık bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu ile iş birliği yaparak ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen paketi, çocuklara da eğitici dergiler veriyor.
Beşir Derneği Ümraniye Temsilcisi Erdinç Duman, yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu söyledi.
Bu bağlamda ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmek için tüm imkanlarını seferber ettiklerini anlatan Duman, özelikle evde yalnız kalan 65 yaş ve üstü, kronik hastalığı olanların ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ettiklerini belirtti.
Duman, "Dün karar açıklanır açıklanmaz, gönüllü ekibimiz ile Kaymakamlığımızın koordinatörlüğünde yardım için gerekli hazırlıkları tamamladık. Ayrıca muhtarlarımız kanalıyla dağıttığımız gıdalar da var, ihtiyaç sahiplerine simit ikramında da bulunduk." ifadelerini kullandı. Beşir Derneğinden 148 aileye yardım

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Kaymakamlık, Ümraniye, Güncel
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