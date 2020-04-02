Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Beşir Derneğinden 165 aileye gıda ve hijyen paketi

Beşir Derneği Ümraniye Temsilciliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 165 aileye 2 aylık gıda yardımında bulundu.

02.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:19
Beşir Derneğinden 165 aileye gıda ve hijyen paketi
Beşir Derneği Ümraniye Temsilciliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 165 aileye 2 aylık gıda yardımında bulundu.
İhtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen paketi ulaştıran dernek gönüllüleri, çocuklara da eğitici dergiler veriyor.
"Yardımlaşarak birlikte başaracağız" sloganıyla salgın sürecinde ihtiyaç sahiplerine moral olmayı amaçlayan dernek, Ümraniye'de 165 aileye 2 aylık gıda dağıttı.
Beşir Derneği Ümraniye Temsilcisi Erdinç Duman, "Biz bize yeteriz" kampanyasına destek verdiklerini belirterek, "İhtiyaç sahibi ailelerimizin gıda gereksinimleri de bizim için çok önemli. Bu kapsamda, her ay periyodik olarak dağıtımını gerçekleştirdiğimiz gıda paketlerinin içeriğini zenginleştirdik. Ayrıca gıda paketlerine ek olarak el temizleme jeli, maske ve ıslak mendilden oluşan hijyen paketlerinin dağıtımlarına başladık." dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Ümraniye, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Beşir Derneğinden 165 aileye gıda ve hijyen paketi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İtalya’daki korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı 14 bine yaklaştı Haberler
İtalya'daki korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı 14 bine yaklaştı
Dünya diken üstünde! Koronadan ölenlerin sayısı katlanarak artıyor Haberler
Dünya diken üstünde! Koronadan ölenlerin sayısı katlanarak artıyor
Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye sonunda bunu yaptı Haberler
Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye sonunda bunu yaptı
Taşçıoğlu’nun vefat haberi Bakan’a toplantıdan 15 dakika önce verilmiş Haberler
Taşçıoğlu'nun vefat haberi Bakan'a toplantıdan 15 dakika önce verilmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koronavirüsle mücadele mesajı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı
Türkiye’de iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu Haberler
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu
Türkiye’de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Haberler
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar

Son Dakika Güncel Haberleri

19:26: FLAŞ - Haber 19:25: Orta Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri - Haber 19:25: FLAŞ - Haber 19:24: Polis çağırarak Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yaptı - Haber 19:24: Umre için biriktirdiği parasını bağışlayan küçük kıza Elazığ Valisi'nden sürpriz - Haber 18:56: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı - Haber 18:23: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır - Haber 18:22: Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu - Haber 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler 16:52: Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız - Haber 16:33: ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı - Haber