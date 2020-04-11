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Beşiri'de bir apartman Korona virüs nedeni ile karantinaya alındı

Batman'ın Beşiri ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

11.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:04
Beşiri'de bir apartman Korona virüs nedeni ile karantinaya alındı
Batman 'ın Beşiri ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Beşiri Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Bağdu Mahallesindeki bir apartmanın korona virüs salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği ve karantina sürecinin hali hazırda devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın kendi ikametlerinde kalmaları, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği muhtarlarımız ve kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir. Riayet etmeyen kişilerin zorunlu karantina altına alınacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Açıklamada, karantina uygulamasına yönelik denetimlerin yapılacağı ve karara riayet etmeyen kişilerin zorunlu karantina altına alınacağı kaydedildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Batman, Beşiri, Güncel
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