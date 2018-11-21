21 Kasım 2018, 16:45
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Beşiri Devlet Hastanesinde Yangın Tatbikatı

Beşiri Devlet Hastanesinde Yangın Tatbikatı

Batman'ın Beşiri Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Batman'ın Beşiri Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Başhekim Dr. İhsan Bodak, tatbikata ilişkin yaptığı açıklamada, ilgili mevzuat gereğince binaların yangından korunması, yangın önleme ve söndürme faaliyetleriyle ilgili hastane personeline eğitim verildiğini belirtti.

Verilen bu eğitimlerin pekiştirilmesi, eksik ve aksaklıların tespit edilmesi amacıyla Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yangın tatbikatı yapıldığını ifade eden Bodak, hasta tahliyesinin de senaryo gereği gerçekleştirildiği tatbikatın başarılı şekilde tamamlandığını aktardı. Batman,Beşiri
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:45