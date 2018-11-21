Batman
'ın Beşiri
Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı.
Başhekim Dr. İhsan Bodak, tatbikata ilişkin yaptığı açıklamada, ilgili mevzuat gereğince binaların yangından korunması, yangın önleme ve söndürme faaliyetleriyle ilgili hastane personeline eğitim verildiğini belirtti.
Verilen bu eğitimlerin pekiştirilmesi, eksik ve aksaklıların tespit edilmesi amacıyla Batman Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü, AFAD
İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü
ekiplerinin katılımıyla yangın tatbikatı yapıldığını ifade eden Bodak, hasta tahliyesinin de senaryo gereği gerçekleştirildiği tatbikatın başarılı şekilde tamamlandığını aktardı.
Batman,Beşiri
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:45