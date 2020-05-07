Haber, Son Dakika, Haberler

Beşiri Kaymakamlığından gençlere hediye kitap

Beşiri Kaymakamlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan gençlere kitap hediye etti.

Beşiri Kaymakamlığından gençlere hediye kitap
07.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:52
Beşiri Kaymakamlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan gençlere kitap hediye etti.

Kaymakam Sinan Aşcı, 600 gence verilmek üzere Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne 600 kitap hediye etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlere verilebilecek en güzel hediyenin kitap olacağını belirten Aşcı, "Kovid-19 nedeniyle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını alanlarda kutlayamayacak olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Gençlerimize ulaştırılmak üzere Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze 600 kitap verdik. İlçe Müdürlüğü kitapları Vefa Sosyal Destek Grubu vesilesiyle gençlere ulaştıracak. Devlet ve millet olarak tüm zorlukların üstesinden geleceğiz." diye konuştu.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ender Hazar ise, Kaymakam Aşcı'ya desteklerinden ve ilgilerinden dolayı gençler adına teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Beşiri, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: BDDK, TL’ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Haberler
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
İngiltere hükümeti, Türkiye’den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti Haberler
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti Haberler
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü Haberler
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü
Cenk Tosun’un Mario Gomez’e ’Eyşan’ benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı Haberler
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e "Eyşan" benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Haberler››Güncel››Beşiri Kaymakamlığından gençlere hediye kitap - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:39: STK ve dernek başkanlarından Başkan Şayir'e teşekkür - Haber 15:38: Eminönü'ndeki yoğunluk havadan fotoğraflandı - Haber 15:38: Başkan Gürkan, Tecde - Bostanbaşı yolunda inceleme yaptı - Haber 15:38: İran'da Uluslararası Fecr Film Festivali'ne korona virüs engeli - Haber 15:38: İl Müdürü Kurşun, Ayrancı'da incelemelerde bulundu - Haber 15:09: Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi - Haber 14:32: Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi - Haber 12:38: 2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti - Haberler 08:35: İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor - Haberler