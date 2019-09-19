Beşiktaş, Bratislava deplasmanında! Canlı anlatım

Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında Beşiktaş, Slovak ekibi Slovan Bratislava ile karşılaşıyor. Mücadeleyi Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetiyor. Saat 22.00'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
CANLI ANLATIM
7' Beşiktaş'ta Ruiz sarı kart gördü.
1' Karşılaşma başladı. Haydi Beşiktaş!
İLK 11'LER
BRATİSLAVA:Greif, Medvedev, Abena, Bozhikov, De Marco, de Kamps, Holman, Ibrahim, Drazic, Rharsalla, Sporar
BEŞİKTAŞ:Karius, Douglas, Ruiz, Vida, Rebocho, Dorukhan, Elneny, Diaby, Nkoudou, Ljajic, Umut Nayir