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Beşiktaş, Bratislava deplasmanında! Canlı anlatım

Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Slovan Bratislava ile karşı karşıya geliyor. Saat 22.00'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

19.09.2019 20:35Beşiktaş, Bratislava deplasmanında! Canlı anlatım

Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında Beşiktaş, Slovak ekibi Slovan Bratislava ile karşılaşıyor. Mücadeleyi Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetiyor. Saat 22.00'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM

7' Beşiktaş'ta Ruiz sarı kart gördü.

1' Karşılaşma başladı. Haydi Beşiktaş!

İLK 11'LER

BRATİSLAVA:Greif, Medvedev, Abena, Bozhikov, De Marco, de Kamps, Holman, Ibrahim, Drazic, Rharsalla, Sporar

BEŞİKTAŞ:Karius, Douglas, Ruiz, Vida, Rebocho, Dorukhan, Elneny, Diaby, Nkoudou, Ljajic, Umut Nayir


Bratislava, Beşiktaş, Avrupa, Spor

YORUMLAR(11)
KICKBOXER:YENILIR MAALESEF TAKIMIMIZ TAKIMA 2.LIG TOPCULARINI DOLDURDU FIKRET
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PORGALİ:Başırlar BJK
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PORGALİ:BAşarılar Beşiktaş
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DÜŞÜNEN ADAM:beşiktaş da golcü yok golcü, fikret orman işi bilmediğnden; takıma bir golcü futbolcü almadı. fikret orman istifa
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GS:Trabzon yapamadı umarim besiktasim yapar.
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CANMEN:BASARILAR KARTAL. . .
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PORGALİ:Güzel
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QWEQWE:bu kadro lıgdede oynamalı bıktık canerınden gokhan gonulunden
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ALPER1905:Basarilar Besiktas
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GURBETCİ:Hadi goyusumuzu kabartin artik
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