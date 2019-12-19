Haberler » Güncel » Beslediği 6 sokak kedisi bir ay içinde öldürüldü - Haber

Beslediği 6 sokak kedisi bir ay içinde öldürüldü

DENİZLİ'de yaşayan tekstil işçisi Adnan Kurban, mahallesinde beslediği 6 kedinin son 1 ayda zehirlenerek öldürüldüğünü ileri sürdü.

19.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:40Beslediği 6 sokak kedisi bir ay içinde öldürüldü

DENİZLİ'de yaşayan tekstil işçisi Adnan Kurban, mahallesinde beslediği 6 kedinin son 1 ayda zehirlenerek öldürüldüğünü ileri sürdü. Son olarak 2 gün önce bahçesinde iki sokak kedisini de telef olmuş halde bulduğunu belirten Kurban, yaşanan duruma tepki gösterdi.

Olay, önceki gün Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 3035 Sokak'ta meydana geldi. Tekstil fabrikasında işçi olan Adnan Kurban, 1 yıldır beslediği 2 sokak kedisini evinin bahçesinde ölü buldu. Kurban, ağızlarında yaralar bulunan ve zehirlendiklerinden şüphelendiği kediler için polisi aradı. Polis, kedilerin ölümleriyle ilgili soruşturma başlattı. Kurban, sokak kedilerinin zehirlendiklerini ileri sürerek kedilerinin öldürülmesine tepki gösterdi.

Mahalleye 1 yıl önce taşındığını belirten Kurban, bu sürede komşularıyla birlikte sokak kedilerinin bakımını üstlendiklerini söyledi. Besledikleri 6 sokak kedisinin son 1 ay içinde öldürüldüğünü belirten Kurban, "Komşularım ve ben bu zor kış mevsiminde sokaktaki hayvanları kendi bütçelerimizle  besliyoruz.  Ölümlerin araştırılmasını istiyoruz" dedi.

'SOKAKTAKİ MASUM HAYVANLARI ZEHİRLEMESİNLER'

Bahçesinde önceki gün iki ölü kedi daha bulduğunu ve gördüğü manzara karşısında şoka uğradığını ifade eden Kurban, "Ölen kedilerin ağızları köpürmüş, yaralar oluşmuş. Karın ve boyun kısımlarında delinmeler mevcuttu. Bunun üzerine zehirlendikleri kanısına vardım. Kedilere tahlil yapılmasını istiyorum. Tahlil yapılamadığı için suç duyurusunda bulunamıyorum. Zehirlendiklerini ispat edemiyorum. Kimse sokak hayvanlarını sevmek zorunda değil ama zarar da vermesinler. Kimse onlara bakmak ve sevmekle mükellef değil ama sokaktaki bu masum hayvanları da zehirlenmesinler" diye konuştu.



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:16 Minibüse yetişmek isterken ölümden döndü - Haber
11:15 Japon yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı - Haber
11:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan (Güvenlik Konseyi): Sistem artık ömrünü tamamladı - Haber
11:06 Kartal Belediyesi personeli türkülerini sevgi için söyledi - Haber
11:04 Başkan Tütüncü'den vatandaş ve esnaf çıkarması - Haber
10:13 Şehit babası Safitürk'ten İYİ Partili vekile tokat gibi sözler: Meclis'te terörü temsil eden vekillerle otururken gocunmuyor - Haber
09:38 MEB'den "830 Suriyeli öğretmen atandığı" iddiasına ilişkin açıklama - Haber
08:34 Uludağ'da bulunan Mert Alpaslan'ın kimliği, Adli Tıp'a giden akrabalarını tarafından teşhis edildi - Haber
07:54 2 kızı Adnan Oktar'ın elinde olan anneden çarpıcı açıklama: Evlatlarımı çaldılar - Haber
00:10 Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haber
19.12.2019 11:17:27