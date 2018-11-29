Beslenme Dostu Okul'lara Sertifikaları Verildi

29 Kasım 2018 Perşembe 10:33



29 Kasım 2018 Perşembe 10:33

TEKİRDAĞ (İHA) – 'Beyaz Bayrak, Beslenme Dostu Okul'lara sertifikaları ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Tekirdağ Kültür Merkezinde verildi.Törene Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra kaymakamlar, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Yılmaz okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü Personeli Diyetisyen Tanju Kuşdil'in sunumu ile başladı.Açılış ve bilgilendirme konuşmalarını İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan yaptı.Programda konuşma yapan Vali Yıldırım, "Okul dediğimiz yer sadece bir bina değildir. Okulda geçen süre, insanı hayata hazırlayan en önemli süreçtir. Bunu bu şekilde değerlendirirsek okulun hayatımızda ne kadar önemli bir yer kapladığını bir kez daha anlamış oluruz. Hayatımızda birtakım standartlar var. Beyaz Bayrak bu standartlardan bir tanesidir. ISO 2000 belgeleri, ISO 2001, 2002 belgeleri de bu standartlar arasındadır. Okullarımız var ama bunların standartları birbirinden farklıdır. Okullarımızın belli standartlara ulaşmış olduğunu gösterebilmek için bu tür sertifikalara ihtiyacımız var. Bu sertifikaları alabilen okullarımız, buna sebep olan öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, idarecilerimiz diğer okullara göre bir farkındalığı ortaya koymuş demektir. Biz de sertifika vererek bunu tescillemiş oluyoruz. Velilerimiz, bu sertifikaya sahip olan okullarda bir farklılık olduğunu anlıyorlar ve bu bizim için hakikaten çok önem arz ediyor. Beyaz Bayrak'la birlikte okullarımızda doğru beslenme, doğru hareket etme gibi birtakım farkındalıklar edinilebilir. Bunların da eğitiminin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Okullarımız sadece müfredattaki bilgilerin verildiği bir yer olmaktan çıkarılmalıdır. Asıl gayemiz öğrencilerimizi geleceğin Türkiye'sine, geleceğin dünyasına hazırlamak olmalıdır" dedi.Daha sonra, okullara Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından sertifikaları dağıtıldı.Program, Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu. - TEKİRDAĞ