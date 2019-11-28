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Beslenme dostu okul sayısı 75'e çıktı

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği Beslenme Dostu Okullar projesi kapsamında Düzce'de 25 okul daha sertifika almaya hak kazandı.

28.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:09Beslenme dostu okul sayısı 75'e çıktı
Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği Beslenme Dostu Okullar projesi kapsamında 'de 25 okul daha sertifika almaya hak kazandı. Okulların belgesini Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı dağıttı.

Okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması, bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ve okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılmasını hedefleyen Beslenme Okul Programının amacı; ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi/özel okul ve kurumların sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında teşvik edilmesi ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul ortamı ve öğrenci sağlığının geliştirmesi oldu. Bu konu ile ilgili olarak, Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programının Okullarda Obezite ile Mücadelede Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Kazandırılması başlığı kapsamında "Beslenme Dostu Okullar Programı" uygulanıyor. Uygulama kapsamında Beslenme Dostu Okul sayısı Düzce'de 50 iken son yapılan çalışmalar ile bu sayıya 25 okul daha eklenerek sertifikalı okul sayısı 75'e kadar ulaştı.

Beslenme Dostu Okul Programı Projesi Sertifika Töreni Düzce Valiliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri ve okul müdürleri katılım sağladı. Beslenme Dostu Okul Programı'na eklenen 25 okula sertifikalarını protokol üyeleri takdim etti. - DÜZCE

Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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