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Besni Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine 'Destek Kart'

Adıyaman'ın Besni Belediyesi ihtiyaç sahibi 400 aileye destek kart yardımında bulundu.

19.03.2020 10:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:33
Besni Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine 'Destek Kart'
Adıyaman 'ın Besni Belediyesi ihtiyaç sahibi 400 aileye destek kart yardımında bulundu.

Besni Belediyesinin 'Destek Kart' projesi kapsamında belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardımda bulundu. İhtiyaç sahibi olarak belirlenen 1200 kişi içerisinde her ay 400'üne 120 TL nakdi yardım yapılıyor.

Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Allah'ın izni ve bizlerin gayreti ile bir projemizi de hayata geçirmiş bulunuyoruz. Destek Kart Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi 400 ailemize nakdi yardımda bulunmaya başladık. Ailelerimizin belirlenmesinde yoğun gayret sarf eden, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Adıyaman, Besni, Güncel

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