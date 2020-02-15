Haberler » Güncel » Besni Belediyesi sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı - Haber

Besni Belediyesi sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı

Besni Belediyesi, ilçe genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk havadan etkilenen sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.

15.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:10Besni Belediyesi sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı
Belediyesi, ilçe genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk havadan etkilenen sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Belediye Eyyüp Mehmet Emre, yaptığı açıklamada, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına destek olduklarını belirtti.
Kar yağışı dolayısıyla personel tarafından yiyecek bulamayan kuşlar ve sokak hayvanları için şehrin belirli yerlerine yem bırakıldığını aktaran Emre, "Onlarında bir can taşıdığını unutmamamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın da aynı şekilde bu soğuk kış aylarında hayvanların ulaşabilecekleri yerlere yem bırakmalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eyyüp Mehmet Emre, Besni, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 16:07:35