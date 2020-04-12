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Besni'de 100 aile korona nedeniyle gözetim altına alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir fabrika çalışanında korona virüsünün tespit edilmesi nedeniyle fabrikada çalıştığı ve temas ettiği düşünülen 100 aile gözetim altına alındı.

12.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:32
Besni'de 100 aile korona nedeniyle gözetim altına alındı
Adıyaman 'ın Besni ilçesinde bir fabrika çalışanında korona virüsünün tespit edilmesi nedeniyle fabrikada çalıştığı ve temas ettiği düşünülen 100 aile gözetim altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan ve umreden dönen annesiyle birlikte yaşayan S.A. isimli kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Besni Devlet Hastanesine gitti. S.A.'nın burada yapılan test sonuçlarında korona virüsüne yakalandığı tespit edildi. Kendisinde korona tespit edilen fabrika çalışanı S.A., hastanede tedavi altına alındı. Durum üzerine fabrikada çalışan işçiler, aileleri ve S.A.'nın temas ettiği düşünülen kişi ile aileleri gözlem altına alındı. Toplam 100 ailenin gözetim altında bulunduğu olayda işletme sahibinin de korona virüsüne yakalandığı iddia edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Besni, Güncel
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