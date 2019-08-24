Haberler» 3. Sayfa» Haber

Besni'de 2 otomobil çarpıştı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

24.08.2019 08:32 Besni'de 2 otomobil çarpıştı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Fevzi Koca sevk ve idaresindeki 33 BUK 92 plakalı otomobil ile Gölbaşı istikametinden Besni istikametine gelmekte olan Mehmet Baydemir sevk ve idaresindeki 02 EE 721 plakalı otomobil Oyalı Mahallesi yakınlarında kafa kafaya çarpıştı.

Kazada her iki araç içerisinde bulunan Fevzi Koca, Rukiye Koca, Esin Koca ve Mehmet Baydemir yaralanarak olay yerine gelen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Besni, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:09   Tarsus'ta motosiklet kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti
10:08   Bisiklet hırsızını dövmeleri ele verdi
10:07   30 yıllık avukattan eşine uzaklaştırma kararı
10:05   Tersten gelen cip sürücüsünün neden olduğu kaza kamerada
10:02   Polise havai fişekle saldıranlara ev hapsi
09:59   Karpuz kabak dedi, seyyar satıcı genci 7 yerinden bıçakladı
09:55   (Özel) Kartal'da camilere dadanan hırsız kamerada