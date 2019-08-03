Haberler» 3. Sayfa» Haber

Besni'de bahçe yangını büyümeden söndürüldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü.

03.08.2019 11:49 Besni'de bahçe yangını büyümeden söndürüldü
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Korupınar Mahallesi İlçe Stadyum Mevkii civarında bilinmeyen nedenlerden dolayı kuru otların yanması sonucunda evin bahçesine sıçrayan yangın, kısa sürede etkisini arttırarak bahçede bulunan ağaçların yanmasına neden oldu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak evlere sıçramadan söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Besni, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:34   Nusaybin şehidi düzenlenen törenle memleketi Elazığ'a uğurlandı
13:29   Tosya'da trafik ekiplerinden hız uygulaması
13:28   Yaşlı kadının evi gözlerinin önünde küle döndü
13:23   Telefon ve internet bağımlığına dikkat çeken video büyük ilgi gördü
13:14   Köyceğiz'de kaza: 3 yaralı
13:13   Birgün Gazetesi yazarı trafik kazasında hayatını kaybetti
13:12   Antalya'da ot yangını korkuttu