Besni'de çocuk parkının istinat duvarı çöktü
Besni'de çocuk parkının istinat duvarı çöktüADIYAMAN'IN Besni ilçesinde, sağanak yağmur nedeniyle çocuk parkının istinat duvarı çöktü.
02.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:51
Besni 'de çocuk parkının istinat duvarı çöktü
ADIYAMAN'IN Besni ilçesinde, sağanak yağmur nedeniyle çocuk parkının istinat duvarı çöktü.
Dün akşamdan bu yana devam eden sağanak yağmur nedeniyle, Erdemoğlu Mahallesinde bulunan İşitmenler Parkının çevre duvarı öğle saatlerinde aniden çöktü. Kimsenin olmadığı sırada çöken istinat duvarının enkazı belediye ekiplerince kaldırıldı.
ADIYAMAN'IN Besni ilçesinde, sağanak yağmur nedeniyle çocuk parkının istinat duvarı çöktü.
Dün akşamdan bu yana devam eden sağanak yağmur nedeniyle, Erdemoğlu Mahallesinde bulunan İşitmenler Parkının çevre duvarı öğle saatlerinde aniden çöktü. Kimsenin olmadığı sırada çöken istinat duvarının enkazı belediye ekiplerince kaldırıldı.
Kaynak: DHA