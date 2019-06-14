14.06.2019 13:08
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Besni'de engelli, yaşlı ve kimsesizlere evde bakım hizmeti

Besni

Besni Kaymakamlığının talimatıyla İlçe Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde oluşturulan ekip, ilçe merkezi ve köylerdeki engelli, yaşlı ve kimsesiz vatandaşların evlerini temizleyerek, kişisel bakımlarını yapıyor.

Besni Kaymakamlığının talimatıyla İlçe Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde oluşturulan ekip, ilçe merkezi ve köylerdeki engelli, yaşlı ve kimsesiz vatandaşların evlerini temizleyerek, kişisel bakımlarını yapıyor.
Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Besni Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde Çalışma ve İş Kurumu İlçe Müdürlüğü tarafından istihdam edilen biri berber, 5 kişiden oluşan ekip, yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşların kişisel bakımlarını yaparak evlerini temizliyor.
Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan, amaçlarının yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşların hayat kalitelerini arttırmak olduğunu belirterek, "Kaymakamımız Ahmet Gencer Bey'in talimatıyla Toplum Yararına Programlar kapsamında personeller görevlendirildi. Biz de oluşturulan ekiple müracaatları olan kimsesiz, engelli ve yaşlı vatandaşların berber ve ev temizliklerine başladık." dedi.
Kaynak: AA
Besni, Güncel

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