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Besni'de ev yangını

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki katlı evin üst katında çıkan yangında eşyalar kullanılmaz hale geldi.

15.08.2019 15:34 Besni'de ev yangını
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki katlı evin üst katında çıkan yangında eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Besni ilçesi Dumlupınar Mahallesi Gaziantep Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa Oruç'a evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangında alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını bir süre sonra kontrol altına alarak söndürdü.

Yanan ev kullanılamaz hale gelirken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. - ADIYAMAN

Mustafa Oruç, Adıyaman, Besni, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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