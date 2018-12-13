Besni'de Evi Yanan Aileye Yardım

Besni
ilçesinde yaklaşık bir ay önce çıkan yangında evi hasar gören aileye, hayırsever iş adamı yardım etti.
Yaklaşık bir ay önce Korupınar Mahallesi'nde Ömer Erdin'e ait evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yagında evde hasar meydana geldi.
Maddi durumu iyi olmayan 9 kişilik aileye hayırsever iş adamı tarafından yardım yapıldı.
Hayırsever, aileyi ziyaret ederek, evin boyasından içindeki eşyalara kadar her şeyi yeniledi.
Erdin, "Evimiz yandı perişan olduk. Hayırsever iş adamından Allah razı olsun. Bu soğuk kış gününde bize yardım etti. Evimizin tüm ihtiyaçlarını karşıladı." ifadelerini kullandı.
13 Aralık 2018 Perşembe 16:30