Besni'de görsel sanatlar teknoloji tasarım sergisi açıldı

Adıyaman
'ın Besni
ilçesinde Atatürk
Ortaokulu tarafından görsel sanatlar teknoloji tasarım sergisi gerçekleştirildi.
Atatürk Ortaokulunda öğrenim gören görsel sanatlar ve teknoloji tasarım öğrencilerinin yıl boyunca yaptıkları çalışmaların sergilendiği etkinliğe Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel
, Milli Eğitim Müdürlüğü
şube müdürleri, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.
Bir yıllık emeklerin sergilendiği Görsel Sanatlar Teknoloji Tasarım sergisi katılımcılar tarafından ilgiyle gezildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Mehmet Demirel
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