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Besni'de haşereyle mücadele sürüyor

Adıyaman'ın Besni ilçe Belediye Başkanlığı tarafından haşereyle mücadele çalışmaları devam ediyor.

09.04.2020 18:33 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:33
Besni'de haşereyle mücadele sürüyor
Adıyaman 'ın Besni ilçe Belediye Başkanlığı tarafından haşereyle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Besni Belediyesine bağlı ekipler tarafından ilçe merkezinde bulunan dere yatakları, çöp alanları, ve hayvansal atıkların bulunduğu bölgeler tek tek ilaçlanıyor. Korona virüsle mücadele çalışmalarının yanı sıra Besni belediyesi ekipleri aynı zamanda yapılması gereken diğer hizmetleri de tek tek yerine getiriyor. Yapılan çalışmalarla alakalı açıklamalarda bulunan Besni Belediye Başkanı Mehmet Emre, "Besni'ye ve Besni halkına ne yapsak azdır. Korona virüsle mücadelemiz devam ediyor. Her gün ekiplerimiz ilçemizde bulunan sokak ve caddeleri dezenfekte ediyor ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Yaz ayında da sivrisineklerin oluşmaması vatandaşlarımızın yaz ayını rahat geçirebilmeleri için ekiplerimiz tarafından larva ve haşereyle mücadele çalışmaları yapıyor. Hizmetlerimiz ve çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam edecek" diye konuştu.

Vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan dolayı oldukça memnun olduklarını bundan dolayı Besni Belediyesine teşekkür ettiklerini söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Besni, Güncel
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