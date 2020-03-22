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Besni'de kaçak kazıya 4 gözaltı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

22.03.2020 15:33 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:33
Besni'de kaçak kazıya 4 gözaltı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oyratlı köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giderek inceleme yapan ekipler, kaçak kazı yapan M.K., A.Y., F.Y. ve A.K.'yi suçüstü yakaladı. Beraberlerinde kazıda kullanılan malzemeler ile yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler : Jandarma, Besni, Güncel

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