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Besni'de kar yağışı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kar yağışı gece saatlerinden itibaren şehir merkezinde etkili olmaya başladı.

20.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:46
Besni'de kar yağışı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kar yağışı gece saatlerinden itibaren şehir merkezinde etkili olmaya başladı.

Son günlerde soğuk havanın hakim olduğu Besni'de kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini artırmaya devam etti. Şehir merkezinde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürürken kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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