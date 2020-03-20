Adıyaman'ın Besni ilçesinde kar yağışı gece saatlerinden itibaren şehir merkezinde etkili olmaya başladı.Son günlerde soğuk havanın hakim olduğu Besni'de kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini artırmaya devam etti. Şehir merkezinde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürürken kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA