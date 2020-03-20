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Besni'de kar yağışı

Besni'de kar yağışı Adıyaman'ın Besni ilçesinde kar yağışı gece saatlerinden itibaren şehir merkezinde etkili olmaya başladı.

20.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:26
Besni'de kar yağışı
ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde kar yağışı gece saatlerinden itibaren şehir merkezinde etkili olmaya başladı.
Son günlerde soğuk havanın hakim olduğu Besni'de kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini artırmaya devam etti. Şehir merkezinde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürürken kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Besni’de kar yağışı

Kaynak: İHA

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Besni'de kar yağışı
Etiketler : Genel

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