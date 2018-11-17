Besni'de Motosiklet Çocuklara Çarptı: 3 Yaralı

Adıyaman
'ın Besni
ilçesinde, motosikletin çocuklara çarptığı kazada, ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Besni- Gaziantep
yolunda seyreden Mehmet Erdem Savaş (22) idaresindeki 02 AAE 800 plakalı motosiklet, Yenikent
Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 12 ve 6 yaşındaki çocuklar, Emine ve Pelinsu Korkmaz'a çarptı.
Kazada, çocuklar ile motosiklet sürücüsü de yaralandı.
Ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Savaş, Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaralanan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Adıyaman,Besni
17 Kasım 2018 Cumartesi 18:36