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Besni'de muhtarlar toplantısı yapıldı

Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu başkanlığında muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

06.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:02Besni'de muhtarlar toplantısı yapıldı
Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu başkanlığında muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SODES Salonunda gerçekleştirilen toplantıda muhtarlar kendi bölgelerinin sorun ve sıkıntılarını dile getirdi. Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu başkanlığında yapılan toplantıya il genel meclis üyeleri, kurum amirleri ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda ayrıca Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2019 yılı olağan genel kurulu toplantısı ve 2020 yılı tahmini bütçesi görüşüldü. - ADIYAMAN

Milli Eğitim Müdürlüğü, Besni, Güncel

Kaynak: İHA

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