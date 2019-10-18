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Besni'de öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına destek kermesi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi öğretmen, öğrenci ve velilerinin işbirliği ile Barış Pınarı Harekatı'na destek kermesi düzenlendi.

18.10.2019 06:59Besni'de öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına destek kermesi
Adıyaman'ın Besni ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi öğretmen, öğrenci ve velilerinin işbirliği ile Barış Pınarı Harekatı'na destek kermesi düzenlendi.

Geliri Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na gönderilecek olan kermes düzenlenen tören ile açıldı. Kermes ile ilgili açıklama yapan Besni Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi Müdürü Şükrü Karadeniz, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı Barış Pınarı Harekatına bir nebzede olsa destek olabilmek için öğretmen, öğrenci ve velilerimizin işbirliği ile okulumuzda kermes düzenledik. Kermesten elde edeceğimiz geliri Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na göndereceğiz. Amacımız burada bir farkındalık oluşturmak. Barış Pınarı Harekatını sonuna kadar destekliyoruz. Bu meşru ve onurlu mücadelede Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu buradan bildiriyoruz. Harekata katılan ordumuzun muzaffer olmasını can-ı gönülden diliyor ve tüm Mehmetçiklerimizin sağ salim yurdumuza dönmelerini bekliyoruz. Allah Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi. - ADIYAMAN

Barış Pınarı Harekatı, Mehmet Akif Ersoy, Besni, Güncel

Kaynak: İHA

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