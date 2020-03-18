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Besni'de şiddetli yağış etkili oluyor

Adıyaman'ın Besni ilçesinde dün akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış şiddetini arttırarak devam ediyor.

18.03.2020 18:11 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:11
Besni'de şiddetli yağış etkili oluyor
Adıyaman'ın Besni ilçesinde dün akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış şiddetini arttırarak devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde şiddetli yağan dolu nedeni ile tarım arazilerinde büyük zarar oluştu. Gün boyunca devam eden ve etkisini arttıran, aşırı rüzgarla birlikte ara ara karla karışık yağan yağmur nedeni ile vatandaşların yolda yürümekte zorluk yaşadı. Meteorolojiden alınan bilgilere göre yağışlı ve soğuk havanın Cuma gününe kadar devam edeceği belirtildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Adıyaman, Besni, Güncel

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