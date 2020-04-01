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Besni'de, siperli ve tıbbi maske üretimi başladı

Besni'de, siperli ve tıbbi maske üretimi başladıADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesi ile öğretmenler 3 boyutlu yazıcılar ile siperli maske, usta öğreticiler ise tıbbi maske üretimine başladı.

01.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:46

Besni 'de, siperli ve tıbbi maske üretimi başladı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesi ile öğretmenler 3 boyutlu yazıcılar ile siperli maske, usta öğreticiler ise tıbbi maske üretimine başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Giyim, Bilişim ve Elektrik öğretmenleri ile Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri 3D yazıcı ile siperli maske aparatlarını ve giyim atölyesinde de tıbbi maske üretimini yapıyor. Üretilen maskeler sağlık çalışanlarına ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Maske yapımını yerinde inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, "Çin'den başlayan daha sonra ülkemizi de içerisine alan COVİD-19 virüsü dolayısı ile dünya genelinde bir takım sağlık problemleri oluşmaya başladı. Ülkemizde de yaygınlaşmaya başlayınca biz okullarımızla irtibata geçtik ve bizler bu manada neler yapabiliriz. Bunlardan bir tanesi 3 boyutlu yazıcılar maharetiyle siper maske dediğimiz maske üretilmesiydi. Bizim beş okulumuzda bulunan 3 boyutlu yazıcılar maharetiyle bu siper maskeleri ürettik. Yaklaşık bizim beş tane üç boyutlu yazıcımız var ve günde yaklaşık 30 tane siper maske üretiyor. Bunlar daha sonra sağlık çalışanlarımıza teslim edilecek" dedi.

Besni’de, siperli ve tıbbi maske üretimi başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Besni, Güncel

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Besni'de, siperli ve tıbbi maske üretimi başladı
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