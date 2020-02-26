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Besni'de suçüstü yakalanan kablo hırsızları tutuklandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kablo çalmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 3 kişi tutuklandı.

26.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:14Besni'de suçüstü yakalanan kablo hırsızları tutuklandı
'ın ilçesinde kablo çalmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni'ye bağlı köyünde kablo hırsızlığı yapan şahıslar jandarma ekiplerine yakalandı. Vatandaşların jandarma ekiplerine kabloların çalındığını söylemeleri üzerine harekete geçen ekipler, Türk Telekom Müdürlüğüne ait 100x50 ebatlarında yaklaşık 20 metre uzunluğunda kesilmiş internet ve telefon kablosu, kablo kesme işleminde kullanılan 1 adet demir tahra, 1 adet tornavida, 1 adet kazma ve 1 çift eldiven ile birlikte yakalandı.

ekipleri yaptıkları araştırmada belirlenen adrese operasyon düzenleyerek F.B., M.B. ve T.B.'yi kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan 3 şahıs sorgulanmalarının ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Jandarma, Üçgöz, Besni, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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