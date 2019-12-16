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Besni ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Demirel atandı

Adıyaman'ın Besni Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesinde okul müdürlüğü yapan Mehmet Demirel, Besni ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı.

16.12.2019 14:19 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:24Besni ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Demirel atandı
'ın Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesinde okul müdürlüğü yapan Mehmet Demirel, Besni ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı.

Öğretmenliğinden müdürlüğüne kadar görev yaptığı süre boyunca bakanlık müfettişleri, ilçe milli eğitim müdürleri, ilçe kaymakamları ve sivil toplum örgütleri tarafından çeşitli ödül ve başarı belgeleri alan Mehmet Demirel, Besni'nin tanıtımında da kültürünün gün ışığına çıkartılmasında aktif roller oynadı.

Besni ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Mehmet Demirel yaptığı açıklamada, "Kadim ilçemiz Besni'mizde yeniden, hep birlikte, çok çalışarak atacağımız dev adımlar ve gerçekleştireceğimiz projelerle ülkemize ve insanlığa çok şeyler katacağımız inancıyla hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Biz birlikte güçlüyüz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Mehmet Demirel, Adıyaman, Besni, Güncel

Kaynak: İHA

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