Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Besni Küçük Sanayi Sitesi geçici olarak kapatıldı

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de etkisini sürdüren Korona Virüsü nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde Besni Küçük Sanayi Sitesi 1 hafta geçici olarak kapatıldı.

31.03.2020 11:53 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:53
Besni Küçük Sanayi Sitesi geçici olarak kapatıldı
Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye 'de de etkisini sürdüren Korona Virüsü nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde Besni Küçük Sanayi Sitesi 1 hafta geçici olarak kapatıldı.

Sanayi esnaflarının ve halkın sağlığı için sanayi sitesini kapattıklarını söyleyen Besni Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan, "Korona virüsü salgını nedeni ile yayılmasını ve bulaşmasını önlemek dolayısı ile riski azaltmak için esnaflarımız ile yapmış olduğumuz görüşmelere neticesinde 1 hafta süre ile geçici olarak kapattık. Burada ki amacımız esnaflarımızın sağlığını tehlikeye atmamaktır. İnşallah en kısa sürede bu salgın hastalık sona erer ve normal hayatımıza devam ederiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Haci Arslan, Türkiye, Besni, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Besni Küçük Sanayi Sitesi geçici olarak kapatıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık Haberler
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Ceceli’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı Haberler
Ceceli'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı
Merkez’den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi Haberler
Merkez'den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi
Koronavirüsün tedavisi Türkiye’de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak Haberler
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Araştırma gösterdi: Çocuk işçi sayısı 1 milyona yaklaştı Haberler
Araştırma gösterdi: Çocuk işçi sayısı 1 milyona yaklaştı
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya destek yağdı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı
Akşener de 6 aylık maaşını bağışladı! Ancak Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya değil Haberler
Akşener de 6 aylık maaşını bağışladı! Ancak Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya değil

Son Dakika Güncel Haberleri

12:39: Sümbül Dağı eteklerine inen dağ keçilerini izlediler - Haber 12:39: Kaçak maske üretimi yapan işyeri mühürlendi - Haber 12:39: Bu köy kendini korona virüse karşı karantinaya aldı köye misafir kabul edilmiyor - Haber 12:38: Sanatçı Fatih Mühürdar'dan gençlere "Büyüklerinize kıymayın, evde kalın" çağrısı - Haber 12:38: Uşak'ta izinle ilk seyahat gerçekleştirildi - Haber 12:17: Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu - Magazin 10:58: Meral Akşener, emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı - Ekonomi 10:35: Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi - Haber 10:26: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber 10:13: Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi - Haber 09:37: 'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti - Haber