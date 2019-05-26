BESOB'dan iftar

Balıkesir
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) tarafından iftar verildi.
Balkonuk Center'da düzenlenen geleneksel iftar programına yaklaşık 800 kişi katıldı.
BESOB Başkanı Fehmi Erdem, iftar sonrası yaptığı konuşmada, katılan tüm konuklara teşekkür etti.
Erdem, ramazan ayının bereketinin, tüm İslam aleminin ve katılanların üzerine olmasını dileyerek, "Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Bugüne kadar sürdürdüğümüz birliğin sürmeye devam edeceğine eminim. 11 ayın sultanı ramazan ayında hep bir arada bulunmak da ayrıca sevindirici." dedi.
İftara, AK Parti
Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey
, Adil Çelik
ve Belgin Uygur
, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel
Yılmaz, Altıeylül
Belediye Başkanı Hasan Avcı
, Karesi
Belediye Başkanı Dinçer Orkan
, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam
, daire müdürleri, BESOB'a bağlı odaların başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.
Balıkesir
, Güncel
Kaynak: AA