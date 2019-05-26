26.05.2019 10:10
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BESOB'dan iftar

BESOB

Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) tarafından iftar verildi.

Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) tarafından iftar verildi.

Balkonuk Center'da düzenlenen geleneksel iftar programına yaklaşık 800 kişi katıldı.
BESOB Başkanı Fehmi Erdem, iftar sonrası yaptığı konuşmada, katılan tüm konuklara teşekkür etti.
Erdem, ramazan ayının bereketinin, tüm İslam aleminin ve katılanların üzerine olmasını dileyerek, "Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Bugüne kadar sürdürdüğümüz birliğin sürmeye devam edeceğine eminim. 11 ayın sultanı ramazan ayında hep bir arada bulunmak da ayrıca sevindirici." dedi.
İftara, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey, Adil Çelik ve Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam, daire müdürleri, BESOB'a bağlı odaların başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Balıkesir, Güncel
Kaynak: AA