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Beşşar Esed'in amcası Rıfat Esed Fransa'da "para aklama" suçlamasıyla yargılanacak

Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'in amcası Rıfat Esed, Fransa'nın başkenti Paris'te para aklama suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.

09.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:42Beşşar Esed'in amcası Rıfat Esed Fransa'da
rejimi lideri Beşşar Esed'in amcası Rıfat Esed, 'nın başkenti Paris'te para aklama suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.
Eski Suriye Devlet Başkan Yardımcısı Rıfat Esed (82), Suriye devlet fonlarını yasa dışı yollardan kullanarak emlak imparatorluğu kurmakla suçlanıyor.
Rıfat Esed'in sahibi olduğu emlak şirketiyle ilgili 2014'te yapılan şikayet üzerine Fransız yetkililerin soruşturma başlattığı kaydedildi.
Fransız makamlarının, soruşturmaları sonuçlandırmasının ardından Esed'in amcasının yargılanmasına karar verdiği belirtildi.
Amca Esed'in suçlamaları "tamamen" reddettiği, sağlık sebepleri nedeniyle duruşmaya katılmayacağı ifade edildi.
1980'deki darbe girişiminin ardından sürgüne gönderilen Rıfat Esed, uzun zamandır Avrupa'da yaşıyor.

Beşşar Esed, Suriye, Fransa, Güncel

Kaynak: AA

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