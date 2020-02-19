Best Gift Fest alışveriş balosu







Aslı Özdemir ve Nilüfer Batur ev sahipliğindeki Best Gift Fest, Ece Türkiye Yönetimi'ndeki Aqua Florya AVM iş birliğiyle hafta sonu eğlence dolu alışveriş keyfi yaşattı. Sevgililer Günü temalı alışveriş balosunda konsepte uygun dekore edilen Aqua Florya AVM, dans gösterileri ve sürprizlerle ziyaretçilere unutulmaz üç gün sundu.





TÜRK KALP VAKFI için gerçekleşen alışveriş balosunda giyimden kozmetiğe, aksesuardan dekorasyona kadar çok sayıda girişimci ve ünlü marka stantlarıyla katıldı. Sanatçı Aslı Hünel'in sahne aldığı Best Gift Fest, eğlence dolu anlar yaşattı. Aslı Hünel'in yoğun ilgi gördüğü Aqua Florya AVM, keyifli bir hafta sonunu geride bıraktı.









