Haberler » Magazin » Best Gift Fest alışveriş balosu - Magazin

Best Gift Fest alışveriş balosu

Aslı Özdemir ve Nilüfer Batur ev sahipliğindeki Best Gift Fest, Ece Türkiye Yönetimi'ndeki Aqua Florya AVM iş birliğiyle hafta sonu eğlence dolu alışveriş keyfi yaşattı.

19.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:41Best Gift Fest alışveriş balosu



Aslı Özdemir ve Nilüfer Batur ev sahipliğindeki Best Gift Fest, Ece Yönetimi'ndeki Aqua Florya AVM iş birliğiyle hafta sonu eğlence dolu alışveriş keyfi yaşattı. Sevgililer Günü temalı alışveriş balosunda konsepte uygun dekore edilen Aqua Florya AVM, dans gösterileri ve sürprizlerle ziyaretçilere unutulmaz üç gün sundu.

TÜRK KALP VAKFI için gerçekleşen alışveriş balosunda giyimden kozmetiğe, aksesuardan dekorasyona kadar çok sayıda girişimci ve ünlü marka stantlarıyla katıldı. Sanatçı Aslı Hünel'in sahne aldığı Best Gift Fest, eğlence dolu anlar yaşattı. Aslı Hünel'in yoğun ilgi gördüğü Aqua Florya AVM, keyifli bir hafta sonunu geride bıraktı.




Aslı Hünel, Türkiye, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

11:43  Boran Kuzum kimdir? Boran Kuzum Kaç yaşında, nereli?
11:41  Osman Kavala kimdir, nereli? Osman Kavala biyografisi, hayatı
11:16  Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları ve 19 Şubat Çarşamba Şampiyonlar Ligi fikstürü
10:13  2020 TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu! TOKİ çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?
10:05  19 Şubat Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
19.02.2020 12:34:52