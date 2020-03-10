BEST kadın çalışanlarını unutmadı
Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri (BEST) A.Ş. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kadın çalışanların katıldığı keyifli bir kahvaltı etkinliğiyle kutladı.
10.03.2020 13:11 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:12
Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri (BEST) A.Ş. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kadın çalışanların katıldığı keyifli bir kahvaltı etkinliğiyle kutladı. Günün önemine binaen her kadın çalışanı için TEV'e bağışta bulunan BEST, yine kadın çalışanlarına çiçek ve alışveriş çekleri dağıttı.
BEST A.Ş Genel Müdürü Tunç Tezel Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada şirketteki kadın oranının mevcut durumun iki katına çıkarılmasının altını çizerken, kadın yöneticilerin ve üretimde çalışan kadın sayısının artırılması üzerinde durdu.
Etkinlikte, Uluslararası ödüllü Fotoğraf Sanatçısı ve BEST A.Ş Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Gür Gürelli' nin açmış olduğu 3 kıtada 3 ülkede ve 3 kültürde geçen kadınların öyküsünü aktaran "Kadın" sergisinin açılışı yapıldı. - BALIKESİR
BEST A.Ş Genel Müdürü Tunç Tezel Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada şirketteki kadın oranının mevcut durumun iki katına çıkarılmasının altını çizerken, kadın yöneticilerin ve üretimde çalışan kadın sayısının artırılması üzerinde durdu.
Etkinlikte, Uluslararası ödüllü Fotoğraf Sanatçısı ve BEST A.Ş Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Gür Gürelli' nin açmış olduğu 3 kıtada 3 ülkede ve 3 kültürde geçen kadınların öyküsünü aktaran "Kadın" sergisinin açılışı yapıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :BEST kadın çalışanlarını unutmadı
Etiketler : Balıkesir Elektromekanik, Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Güncel
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