Best Of Rumeli' İçin Geri Sayım Başladı

Kaynak: İHA

'Best Of Rumeli Ödül Töreni' 21 Nisan akşamı Suzan Kardeş ile Yusuf Emin'in sunuculuğunda düzenlenecek.İkincisi bu yıl Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen "Best Of Rumeli Ödül Töreni" için geri sayım başladı.21 Nisan Pazar akşamı gerçekleşecek ve sunuculuğunu sanatçı Suzan Kardeş ile Yusuf Emin'in üstlendiği tören; televizyon, sinema, müzik, moda, spor, edebiyat, akademi ve basın dünyasından birçok önemli ismi buluşturacak. Yapılan açıklamaya göre sanat camiasının en değerli isimlerinin yanı sıra müzik dünyasının efsaneleşen isimleri ve birbirinden değerli akademisyenleri bir araya getirecek olan törende, Rumeli'nin en sevilen isimleri 16 farklı kategoride ödüllerin sahibi olacak.(İHA)