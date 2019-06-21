21.06.2019 12:37
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BEST'te anlaşma sağlandı

BEST

Halka açık olarak kurulduğu 1966 yılından bu yana sendikalı iş yeri olarak çalışan BEST A.Ş ile Türk Metal Sendikası Balıkesir Şubesi arasında toplu sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.

Halka açık olarak kurulduğu 1966 yılından bu yana sendikalı iş yeri olarak çalışan BEST A.Ş ile Türk Metal Sendikası Balıkesir Şubesi arasında toplu sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.

BEST A.Ş'den yapılan yazılı açıklamada, "Yeniden üç yıllık bir süre için imzalanan anlaşmaya göre yüzde 26.30 ücret artışı yanında 18 değişik konudaki sosyal yardımlara da enflasyon oranında artış yapılmıştır. Ayrıca, Türkiye 'de sadece BEST A.Ş'de uygulanan kıdeme bağlı ücret artışı genişletilerek devam ettirilmiştir.

Sektörün ve ülkenin zor ekonomik şartları içinde işveren tarafından yapılan fedakarlık bin'den fazla çalışan tarafından olduğu kadar kamuoyunu da memnun etmiştir. Bütün BEST ailesine hayırlı olmasını dileriz" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Balıkesir , Ekonomi

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