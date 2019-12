BEST yeni yıla büyük umutlarla giriyor

Türkiye'nin en büyük transformatör imalatçısı durumundaki Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri (BEST) 2020 yılına tüm personelinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikle girdi. Düzenlenen yılsonu etkinliğinde BEST'te 10, 15 VE 20'nci yılını tamamlayan personel ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda önerileri sahibi çalışanlara hediyeler verildi.



BEST A.Ş.'deki yılsonu etkinliğine Yırcalı ailesini temsilen Sinan Yırcalı, Genel Müdür Tunç Tezel, birim müdürleri ve çalışanlar katıldı.



Tunç Tezel: "BEST Türkiye'nin en büyük yerli ve milli firması"



Programda BEST A.Ş. Genel Müdürü Tunç Tezel tüm çalışanların yeni yılını kutladığı konuşmasında BEST'de çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "26 yıllık elektrik-elektronik sektöründeki çalışmalarımın akabinde Aralık ayı itibariyle ülkemizin yerli ve milli firması BEST'e gelmiş bulunmaktayım. Bundan ötürü sevinçli ve gururlu olduğumu bildirmek isterim. Bu firmada çalıştığımız için hepimiz gururlu ve mutlu olmalıyız. Burası Türkiye'de güç ve dağıtım transformatörleri piyasasında çok önemli bir yerde" diye konuştu.



"2020'de hedeflerimizi artıracağız"



2019 yılı değerlendirmesinde bulunan BEST A.Ş. Genel Müdürü Tunç Tezel yeni dönemdeki hedeflere ulaşmak için yoğun bir çalışma temposunda olacaklarını belirterek, "Hala mutlu ve umutluyum ki yapacak daha çok iş var firmamızda. 2019 senesini üç haneli cirolarla, sipariş girişleriyle bitirmek hakikatten çok önemliydi. 2020'den itibaren çok ciddi atılım yapacağız. 2020 senesinden itibaren hedeflerimizi bu seneye göre en az yüzde 30 artıracağımızı düşünüyorum. Bunu yapacak kapasite hepimizde var. Öncelikle bütün BEST ailesinin bunu yapacağına inanmasına, bütün BEST ailesinin kenetlenmesine, bütün BEST ailesinin Türkiye'de transformatör sektöründeki en iyi, 'BEST' firmada çalıştığına inanmasını istiyorum. Çünkü gerçek bu" ifadelerini kullandı.



"BEST kadar işine bağımlı bir firmayla çalışmadım"



Daha önce çalıştığı firmalarda tüm dünyadaki fabrikaları yönetme imkanı bulduğunu belirten Genel Müdür Tezel, BEST'deki birlikteliğin hiçbir yerde bulunmadığına dikkat çekti. Tezel, "Son beş-altı yıldır dünyadaki birçok güç transformatör fabrikalarının ticari direktörüydüm. Latin ve Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya, Türkiye'den Çin, Endonezya, Hindistan'a bütün fabrikalarla birebir çalıştım. Ama gelin görün ki Türk insanının gayreti, Türk insanının kenetlendiği zaman yapabilecekleri dünyadaki hiçbir fabrikada yok. Bunu çok net söyleyebilirim. Tamam piyasaya yeni gelen firmalar var, piyasada belki kafamızı karıştıran, rakip olduğunu düşündüğümüz firmalar olabilir, olacaktır. Bu bence rekabetin güzelliğidir. 50 yılı aşkın geçmişi olan Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş. firması kadar bu işe bağımlı, bu işe gönül koymuş, dizaynından imalatına, satın almasından kalitesine, satışından servisine, Ar-Ge sinden proje yönetimine, bu kadar gönül koymuş arkadaşlarımızı ben dünyanın hiçbir yerinde görmedim. BEST, bugün itibariyle sektörün 'amiral gemisi' dir ! Bu firmayı el birliğiyle gelecek yıl, en az yüzde 30 kapasitesini artırarak, önümüzdeki üç yılda da şu anda bulunduğu yerin iki katına çıkarmayı hedefleyerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.



"Yaklaşık 10 bin kişinin ekmek yediği büyük bir aileyiz



BEST'de çalışan 1000'i aşkın personelin yanı sıra dolaylı yollardan yaklaşık 10 bin kişinin bu firmadan ekmek yediğini kaydeden Genel Müdür Tunç Tezel şunları dile getirdi:



"Öncelikle Yırcalı ailesi; Sinan Bey bugün ailemizi temsilen burada, bana güvendi, inandı, Genel Müdür olarak beni bu pozisyona layık gördü. Ben de bu layık olunan pozisyonu en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Benim soyadım Tezel, çok hızlı çalışırım ve hızlı sonuç almaya gayret ederim. Şunu söyleyelim ki; eğer el birliğiyle 1000 küsur kişilik direkt çalıştığı ve dolaylı olarak da yaklaşık 10 bin kişinin bu firmadan ekmek yediği büyük bir aileyiz. Eğer 2020 senesinde kenetlenirsek, beraber olursak, satışından son servisine kadar kaliteyi, zamanında teslimatı, müşteri memnuniyetini ve imalatta belirlediğimiz hedef maliyetleri tutturabilirsek ki tutturacağımıza inanıyorum bizim çok daha başarılı olmamamız için hiçbir sebep yok. Bu aile uluslararası birçok firmayla rekabet etti, etmeye de devam ediyor. Yerli ve yabancı tüm firmalardan kalite, işgücü anlamında en yetişmiş, en kalibre ve bu işi bilen en iyi ekipler BEST'de. Dolayısıyla bu sene yüzde 55 civarında ihracat yaptık. Bu ihracat rakamlarımızı ciddi bir şekilde arttıracağız . Dağıtım transformatörlerinde bu ihracat oranımız yüzde 70 civarında, bu bulunduğumuz dağıtım transformatör holünü 2020 senesinden sonra full yükleyeceğiz. Bu konuda çok ciddi çalışmalar yapacağız. Organizasyonel olarak yapılması gereken her şeyi yapmaya hazırım."



"İnşallah bu fabrikadan emekli olmak istiyorum"



BEST A.Ş.'nin fabrikasının dünyadaki en kaliteli fabrikalardan birisi olduğunu kaydeden Genel Müdür Tunç Tezel, "İçinde bulunduğumuz dağıtım transformatörleri fabrikası değil Türkiye'de dünyada ender sayılabilecek kalitedeki bir fabrika. Çok güzel bir fabrikamız var. Mutfak hazır, mutfağı hazır olan bir firmanın sipariş alması için önünde hiçbir engel yok. Biraz daha kendimizi tanıtmamız gerekecek, biraz daha BEST markasını dünyaya iyi tanıtmamız gerekecek. Biz kalitemizle, zamanında teslimatla ve müşteri memnuniyeti ile bu işi el birliğiyle başaracağız. Bunu yaparken de hepinize görev düşüyor. Özellikle katile herkesin sorumluluğu olmalı. Kalite sadece bir departmanın ya da yönetimin sorumluluğu değil, kalite hepimizin sorumluluğu. Zamanında teslimat hepimizin sorumluluğu. İmal ettiğimiz transformatörleri öngördüğümüz maliyetlerle imal ve teslim etmek hepimizin sorumluluğu. Bu sorumluluklara bütün departmanlardaki arkadaşlarımın bilincine vardığına eminim. Dolasıyla hem güç, hem yağlı hem de kuru dağıtım transformatörleri tarafında çalışan arkadaşlarım, hepinizin değeri, güzelliği benim için eş değerdedir. Bu yeni yapıda genel müdür olarak benim kapım her zaman açık. İstediğiniz zaman gelip kapımı çalıp sıkıntınızı ya da yapılması, iyileştirilmesi gereken şeyleri bana anlatabilirsiniz. Benim çalışma tarzım her zaman dinlemeye ve anlamaya ve buna uygun doğru kararları almaya yöneliktir. Beni önce dinleyip sonra karar veren bir genel müdür olarak göreceksiniz. Beni imalat tarafında olsun, diğer departmanlarda olsun, gece-gündüz, tüm vardiyalarda daha fazla göreceksiniz, yanınızda olacağım .Benim evim artık Balıkesir'de ! 26 yılı aşkın profesyonel çalışma hayatımda artık bundan sonra Allah nasip ederse bu firmadan emekli olmayı düşünüyorum. Aranızda 20 yılı aşkın çalışan arkadaşlarım var, ben de onlardan olmak istiyorum. İnşallah 20 yıl sonra bana da ödül veren bir arkadaşınız olur" diye konuştu.



Genel Müdür Tunç Tezel'in konuşmasının ardından BEST A.Ş.'de 10'ncu yılını tamamlayan 77 personele saat hediye edilirken, 15'nci yılını tamamlayan 20 personele Cumhuriyet Altını, 20 yılını tamamlayan 10 çalışana ise seyahat çekleri takdim edildi. Programda ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği alanında öneri sahibi olan 3 çalışana da hediye verilirken, 10 kişiye de Ar-Ge plaketi sunuldu. - BALIKESİR