Bestekâr Alâeddin Yavaşça, Hastaneye Kaldırıldı

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Instagram hesabından bestekâr ve sanatçı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça'nın hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Akay, Instagram hesabından konservatuvar hocası olan Alâeddin Yavaşça için dua istedi.

"DUALARINIZI BEKLİYORUZ"

Onur Akay, ''Öğrencisi olmaktan dolayı çok mutlu olduğum Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça'nın, 2006 yılında bacağı kırılmıştı ve mezun olacağımız yıl bizi başka bir hocaya bırakmadı. Evinde derslere devam ettik. Şu an 92 yaşında olan hocamız hastanede ve kalça kırığı ameliyatı oldu. Yaşayan en büyük bestekâr için dualarınızı bekliyorum.'' ifadelerini kullandı ve Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça'nın, evinde çekilmiş olan bir fotoğrafını paylaştı.

ALÂEDDİN YAVAŞÇA KİMDİR?

1951'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1955'te jinekoloji uzmanı oldu. İstanbul'daki çeşitli hastanelerde çalıştı. 1985 – 1990 arasında Haseki Hastanesi'nde başhekimlik yaptıktan sonra emekliye ayrıldı. Müziğe daha çocukluğunda ilgi duydu. Artaki Candan ve Fikret Kutluğ'dan kanun dersleri aldı. 1950'deki bir sınavı kazanarak İstanbul Radyosu'nda solo programlar yapmaya başladı.

Bu programların yanı sıra, İstanbul Radyosu'nda 'Beraber Şarkılar' ve Erkekler Topluluğu' adlı programlarda koro şefliği yaptı. 1976'da kurucuları arasında yer aldığı İstanbul Devlet Türk Musikisi Konservatuarı'nda üslup ve repertuar dersleri verdi.

Okuyuş tarzında Zeki Arif Ataergin'in ve Münir Nurettin Selçuk'un etkileri sezilir. Gerek radyo programlarında, gerek eşlikli konserlerinde beste ve semai gibi klasik yapıtlara geniş yer ayırdı. Özellikle 1960'larda ve 1970'lerde İstanbul Radyosu'nda doldurduğu bantlar çok değerli arşiv belgeleri niteliğindedir. 200'den çok şarkı bestelemiştir.